В курском Коренево из-за обстрелов ранена жительница

В результате обстрелов ВСУ поселка Коренево Кореневского района пострадала 48-летняя жительница, работающая продавцом в местном магазине. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У курянки диагностированы осколочное проникающее ранение живота и внутреннее кровотечение. Ее доставили в Рыльскую ЦРБ. Жительнице проведут экстренную операцию, а затем доставят в Курскую облбольницу.

Сегодня сообщалось, что в Коренево от атаки дрона пострадал 56-летний местный житель.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов