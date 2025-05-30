Дрон ВСУ ранил жителя курского поселка

Сегодня в результате атаки дрона ВСУ рядом с частным домом в поселке Коренево Кореневского района Курской области пострадал 56-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У жителя диагностировали сквозное осколочное ранение правой голени. Его госпитализировали в Рыльскую ЦРБ. Угрозы жизни курянина нет, ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов