Верховный суд США разрешил Трампу отменить миграционную программу Байдена

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отменить гуманитарную программу Джо Байдена, которая предоставляла возможность проживания более чем 500 тыс. иммигрантов. Об этом сообщает The New York Times.

«Ходатайство о приостановлении (судебного решения.— "Ъ"), поданное на имя судьи (Кетанджи Браун.— "Ъ") Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено»,— говорится в постановлении.

Решение позволит депортировать из страны иммигрантов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити. Программа, запущенная при президентстве Джо Байдена, позволяла им въезжать на территорию США и в ускоренном режиме получать разрешение на работу при условии наличия частного спонсора.

Предложение об отмене гуманитарной программы администрации Джо Байдена — одно из многочисленных решений господина Трампа, относящихся к вопросу миграционной политики. С начала президентского срока Дональда Трампа администрация перестала публиковать списки депортированных. В апреле глава Белого дома предложил высылать мигрантов без решения суда, поскольку сейчас процесс, по его словам, длится слишком долго.

20 мая суд разрешил администрации Дональда Трампа депортировать почти 350 тыс. иммигрантов из Венесуэлы. Они проживали в США в рамках программы временной защиты. В тот же день газета The Washington Post писала, что администрация господина Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов. Под него могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии, Украины и других стран.

О миграционной политике Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».

Екатерина Отрашкевич