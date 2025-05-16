С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадали почти 4 тысячи человек

Как минимум 3 985 жителей регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга вновь стала Тамбовская область, где с начала эпидсезона клещи укусили 995 человек, в том числе 345 детей. В лаборатории было доставлено 632 клеща, из них в 82 случаях (82%) выявлен клещевой боррелиоз, в 17 случаях — гранулоцитарный анаплазмоз человека (17%), а в одном — моноцитарный эрлихиоз человека (1%).

В Липецкой области, по данным на 7 мая, было известно о 927 пострадавших от укусов, среди них — 391 ребенок (42%). Из числа доставленных в лабораторию клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза оказались 14,6% особей, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 5,4%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека — 0,5%.

В Воронежской области, по данным на 8 мая, в учреждения здравоохранения обратилось 616 человек, пострадавших от укусов клещей.

В Орловской области, по состоянию на 15 мая, из-за присасывания клещей к медикам обратилось 492 человека, из них — 179 детей. Было исследовано 306 клещей, и выявлено 14 случаев клещевого боррелиоза (4,5%), два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека (0,6%).

В Курской области об укусах сообщили 484 человека, в том числе 229 детей. По данным лабораторного мониторинга, в этом сезоне патогенные бактерии были обнаружены в 119 экземплярах (16,1% от 737 исследованных экземпляров), из них в 88 экземплярах обнаружены боррелии, в 29 — анаплазмы, в двух — эрлихии.

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Белгородской области, где, по состоянию на 13 мая, в медучреждения обратился 471 человек, в том числе 182 ребенка. С 1 марта проведено исследование 184 особей, снятых с людей, 47 из них оказались заражены боррелиями (25%), 15 особей — гранулоцитарным анаплазмозом (8,1%), восемь — моноцитарным эрлихиозом (5,4%).

В конце апреля сообщалось о 1 711 пострадавших от укусов клещей в Черноземье.

Егор Якимов