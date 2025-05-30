«Прорыв теоретически возможен»

Переговоры России и Украины пройдут в Стамбуле 2 июня. Российскую делегацию, как и прежде, возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. На повестке дня — обмен меморандумами об условиях прекращения огня. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киеву предлагается выбор — заключить мир или потерпеть поражение на поле боя. Условиями перемирия дипломат назвал остановку поставок оружия и прекращение мобилизации на Украине. В администрации США высказывают по поводу предстоящей встречи умеренный оптимизм. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе между тем настроен скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Переговоры в Стамбуле, как и предполагалось, состоятся. Украинская делегация согласилась на российское предложение после того, как Белый дом приветствовал или, можно сказать, санкционировал новую встречу. Россия везет в Турцию свой меморандум об условиях прекращения огня. Киев также представит аналогичный документ. Кремль сообщил, что не намерен разглашать содержание своего плана. Есть некоторые основания полагать, что основные российские требования не претерпели особых изменений. В частности, речь идет о нерасширении НАТО на восток, что касается также Грузии и Молдовы. Москва настаивает на нейтральном статусе Украины, прекращении дискриминации русскоязычного населения и так далее.

Главное требование офиса президента Зеленского также на слуху — в первую очередь это немедленная пауза в боевых действиях. Спецпосланник президента США Кит Келлог сделал на эту тему несколько заявлений: украинский план он видел и считает его разумным, а содержание российского документа Америке неизвестно. Тем не менее в Белом доме понимают беспокойство Москвы относительно своей безопасности, и Киев вряд ли вступит в НАТО. К тому же в самом альянсе по этому поводу нет необходимого для таких решений единства. Дональд Трамп и Владимир Путин установили хорошие личные отношения, которые по-прежнему сохраняются. Однако глава Белого дома не позволит, чтобы его добрыми намерениями кто-либо злоупотреблял, в том числе российский коллега. США по-прежнему надеются, что сделка рано или поздно состоится. Что же касается новых антироссийских санкций, которые сейчас активно обсуждают, то Трамп не торопится их вводить, потому что рассчитывает все-таки наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Далее нужно обратить внимание на слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что желательно добиться на переговорах конкретного результата. В противном случае обстановка рискует еще больше ухудшиться.

Турецкий дипломат озвучил то, что сейчас на слуху. Мало кто верит в то, что новый раунд консультаций существенно на что-то повлияет. Тем более Москва называет этот этап техническим: встреча нужна для того, чтобы обменяться некими секретными меморандумами, для широкой публики недоступными.

То есть получается, что делегации где-то что-то решают, но что именно, сообщать не планируется. Так что главная интрига — это дальнейшее поведение Дональда Трампа. Он по-прежнему настроен заключить прекрасную сделку, как он любит выражаться? Или скажет что-то другое? В последнее время он существенно изменил риторику в сторону ужесточения, дважды повторив, что «Путин играет с огнем». Сейчас 47-й президент США взял некую паузу. Он больше занят внутренними делами и диалогом с Китаем, который, к слову, тоже выстраивается непросто. Но не будем опережать события, прорыв в Стамбуле по-прежнему возможен. Теоретически.

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Дмитрий Дризе