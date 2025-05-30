Bangkok Bank усиливает контроль

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank ужесточил правила для открытия счета. Одни из главных пострадавших — россияне. Изменения касаются не только туристов, но и экспатов, в том числе цифровых кочевников. Теперь для открытия депозитов нужно иметь долгосрочную визу, уточняет газета Bangkok Post. При этом кредитная организация начала блокировать и открытые ранее счета, сообщили несколько россиян, постоянно живущих в Таиланде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters

Bangkok Bank оставался самым лояльным к иностранцам, но теперь там начали кампанию по борьбе с финансовым мошенничеством и ужесточили политику кибербезопасности, пояснила ведущий пиар-менеджер компании Solar Staff Валерия Акыева: «У Bangkok Bank в одно время были наиболее лояльные условия для открытия счета без долгосрочной визы. Сейчас фокус ужесточения касается именно туристических виз, в их числе DTV — это тайская виза цифрового кочевника, по ней нельзя открыть счет в банке, несмотря на ее долгосрочность, потому что она также относится к туристическим. И в профессиональных группах, и Telegram-каналах сейчас можно найти много кейсов от экспатов всех национальностей.

Речь идет, скорее всего, о пересмотре внутренней политики банка, а не о целевой блокировке именно россиян».

Самые распространенные нарушения, которые отмечают власти Таиланда, связаны с криптовалютой. Комиссия по ценным бумагам и биржам страны объявила, что в конце июня заблокирует доступ сразу к пяти криптоплощадкам. Они работают без лицензии. В схемах зачастую замешаны и граждане России, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Таиланде Антон Махров: «Есть очень большие вопросы у Центрального бюро расследований к фирмам, которые занимаются перекачкой денег из России в Таиланд через крипту, не имея никаких лицензий на операции.

Вызывает вопросы все, что связано с криптой и P2P-торговлей, поскольку для любого тайского полицейского из профильного департамента очевидно, что снимать баты из банкомата — это уже немножко прошлый век, и чем быстрее деньги уйдут в USDT, уйдут в крипту, тем всем участникам схемы безопаснее. А пострадали именно россияне просто из-за большого количества счетов. Русскоязычное сообщество самое крупное в Таиланде из иностранных. У многих россиян, живущих здесь, банковские счета могли быть когда-то открыты по туристической визе через агентов».

Российская диаспора в Таиланде насчитывает 40-50 тыс. человек. По данным посольства России, больше всего соотечественников живут на острове Пхукет и в городе Паттайя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова