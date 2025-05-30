За провал СКА ответил совет директоров

Второй подряд провальный сезон СКА вылился в отставку всего совета директоров хоккейного клуба, в том числе его председателя Александра Медведева, самого заметного петербургского спортивного функционера. Поста заместителя господина Медведева лишился Роман Ротенберг, который, правда, пока остается главным тренером команды, претендующей на статус самой незадачливой в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер хоккейного СКА (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг (слева)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Главный тренер хоккейного СКА (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг (слева)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Хоккейный клуб СКА обнародовал решения состоявшегося 30 мая заседания своего совета директоров. Он оценивал итоги завершившегося сезона КХЛ, которые, впрочем, выглядели довольно однозначными.

Приобретя в прошлом десятилетии статус отечественного хоккейного гиганта с огромными амбициями и ресурсами, СКА дважды — в 2015 и 2017 годах — завоевал Кубок Гагарина. Однако за прошедшие восемь лет повторить успех ему так и не удалось. Минувшие же два сезона вылились для петербуржцев в настоящий провал. В прошлом году их во втором раунде play-off выбил «Автомобилист», нынешней весной уже в первом раунде — московское «Динамо». При этом к серии против него СКА, неожиданно бледно выступивший в регулярном чемпионате (он занял лишь седьмое место в своей Западной конференции в регулярном чемпионате), подошел в ранге аутсайдера.

В сообщении клуба говорится, что результаты работы его высшего органа, а также «главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными».

«С учетом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах play-off» совет директоров СКА в полном составе и операционный менеджмент «складывают полномочия с немедленным эффектом».

Это означает, что СКА покинет наиболее известный петербургский спортивный функционер. Пост председателя его совета директоров с 2019 года занимал бывший заместитель председателя правления ПАО «Газпром» и бывший руководитель «Газпром экспорта» Александр Медведев, первый президент и один из основателей КХЛ. Впрочем, в других петербургских спортивных проектах он ведущую роль не потерял. Господин Медведев сохранил должность президента футбольного «Зенита», несмотря на то что тот в завершившемся 24 мая чемпионате России не смог завоевать седьмой подряд титул, уступив в борьбе за золото «Краснодару». Кроме того, Александр Медведев возглавляет совет директоров «Зенита» баскетбольного. Он сейчас играет в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. После двух матчей счет в ней равный.

СКА уже объявил, что освобожденный господином Медведевым пост займет Виталий Маркелов.

Господин Маркелов работает заместителем председателя правления «Газпрома», как когда-то его предшественник. Новым генеральным директором клуба вместо Ольги Ловягиной назначен Никита Стеничкин.

Неясной после заседания осталась судьба еще одной ключевой для СКА фигуры. Из совета директоров вместе с Александром Медведевым ушел его заместитель Роман Ротенберг. Но гораздо заметнее он был в другой ипостаси — наставника команды. Господин Ротенберг тренировал ее с января 2022 года и в первых двух своих розыгрышах Кубка Гагарина хотя бы добирался до полуфинала, в обоих случаях спотыкаясь на ЦСКА. «Матч ТВ», однако, утверждает, что, невзирая на неудовлетворительную оценку, выставленную тренерскому штабу, он свою работу продолжит.

Алексей Доспехов