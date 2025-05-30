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Коммерсантъ FM
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Минюст признал иноагентом демографа Алексея Ракшу

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов. По состоянию на 30 мая, в реестре числятся 1004 физических и юридических лица (включая тех, с кого уже сняли статус).

Алексей Ракша (признан иноагентом)

Алексей Ракша (признан иноагентом)

Фото: предоставлено автором

Алексей Ракша (признан иноагентом)

Фото: предоставлено автором

30 мая в реестр иностранных агентов были внесены:

  • демограф Алексей Ракша (стал 1000-м в списке);
  • фотограф Евгений Фельдман;
  • правозащитник из «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) Александр Черкасов;
  • писатель Алексей Экслер;
  • один из основателей «ОВД-Инфо» (иноагент) Григорий Охотин;
  • правозащитница из «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) Александра Поливанова;
  • проект «Москва против мобилизации».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Полина Мотызлевская

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