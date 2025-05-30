Минюст признал иноагентом демографа Алексея Ракшу
Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов. По состоянию на 30 мая, в реестре числятся 1004 физических и юридических лица (включая тех, с кого уже сняли статус).
Алексей Ракша (признан иноагентом)
Фото: предоставлено автором
30 мая в реестр иностранных агентов были внесены:
- демограф Алексей Ракша (стал 1000-м в списке);
- фотограф Евгений Фельдман;
- правозащитник из «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) Александр Черкасов;
- писатель Алексей Экслер;
- один из основателей «ОВД-Инфо» (иноагент) Григорий Охотин;
- правозащитница из «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) Александра Поливанова;
- проект «Москва против мобилизации».
Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.