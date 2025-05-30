Минюст признал иноагентом демографа Алексея Ракшу

Министерство юстиции России обновило перечень иностранных агентов. По состоянию на 30 мая, в реестре числятся 1004 физических и юридических лица (включая тех, с кого уже сняли статус).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ракша (признан иноагентом)

Фото: предоставлено автором Алексей Ракша (признан иноагентом)

Фото: предоставлено автором

30 мая в реестр иностранных агентов были внесены:

демограф Алексей Ракша (стал 1000-м в списке);

фотограф Евгений Фельдман;

правозащитник из «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) Александр Черкасов;

писатель Алексей Экслер;

один из основателей «ОВД-Инфо» (иноагент) Григорий Охотин;

правозащитница из «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда) Александра Поливанова;

проект «Москва против мобилизации».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Полина Мотызлевская