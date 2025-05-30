Универсальному QR-коду расширяют границы

За границей можно будет расплачиваться единым QR-кодом, с такой идеей выступил Центробанк. Согласно законопроекту, универсальный QR-код должен появиться в июне 2026 года. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. Ожидается, что таким инструментом можно будет пользоваться в дружественных странах, в частности, СНГ, Индии и Турции. Оператором универсального кода станет Национальная система платежных карт. По словам зампредседателя ЦБ Алексея Гузнова, сейчас регулятор обсуждает возможность кооперации с платежными системами дружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Проект не потребует серьезных затрат, считает руководитель лаборатории блокчейна и финтеха «Сколково» Егор Кривошея: «В целом это может быть интересно, особенно если мы говорим про страны ближнего зарубежья, СНГ и какие-то другие государства, в которых достаточно сильно развиты туристический поток или какая-то финансово-экономическая активность с Россией. Я думаю, что это в первую очередь те из них, что сегодня подключены либо к платежной системе "Мир" через НСПК, либо к системе быстрых платежей. Еще одним прокси может выступать подключение к системе передачи финансовых сообщений от Банка России, финансовым организациям это может быть интересно. Это нужно для того, чтобы легче осуществлялось двустороннее взаимодействие между российскими компаниями, российскими туристами. Дальше все это может масштабироваться. Но, конечно, для тех стран, в которых сейчас платежная система "Мир" не работает, вряд ли это станет историей, которая взлетит.

Подключение к НСПК и ее сервисам стоит определенное количество денег, но обычно это все в рамках лицензионного соглашения с платежной системой. Соответственно, каких-то сверхдополнительных издержек не планируется. То есть в этом случае это может быть точно так же, как у любых других розничных платежей. В России оплата по СБП тоже подразумевает некоторую комиссию. Но она из-за того, что экономика немного другая, чем экономика у платежных карт, во-первых, может быть ниже, а во-вторых, в рамках промоакций для маркетинга и подобного рода продвижения ее могут снизить или даже в некоторых случаях отменить или совсем обнулить».

Национальная система платежных карт с 2024-го находится под санкциями США. Они запрещают любые сделки с банками и операторами, которые проводят операции через нее. На этом фоне часть стран отказались обслуживать карты «Мир». Например, так поступили местные операторы Армении и Киргизии. В Казахстане и Турции операции по НСПК отменили некоторые банки в частном порядке.

Могут ли санкции помешать и проекту с универсальным QR-кодом? Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов полагает, что некоторые банки станут учитывать такие риски: «Это разумная затея, потому что мы видим много практических кейсов. Например, Alipay подписал договор со Stripe, оператором платежей в Европе, и сейчас во множестве точек в этом регионе вы можете заплатить с помощью этой системы. Или, к примеру, казахские банки достигли договоренностей с китайцами, и вы можете в КНР расплачиваться казахскими QR-кодами.

Эта довольно отработанная история, она актуальна для многих регионов. В основном, конечно, это развито в Азии. Чисто технологически нет никаких препятствий, чтобы это сделать.

Вместе с тем можно предположить, что казахский, киргизский или любой другой банк будет крайне осторожно подписывать договора с НСПК или не будет этого делать вообще, потому что побоится попасть под вторичные санкции. Но такая история может быть сделана как-то по-другому, например, расчеты будут проходить через какую-нибудь организацию, не находящуюся под ограничениями, и тогда формально санкционного риска не возникает».

Создать универсальный QR-код Центробанк впервые предложил в 2023-м. Вопросы к инициативе до сих пор возникают у главных игроков платежного рынка, которые разрабатывали собственные подобные технологии.

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Егор Парфенов