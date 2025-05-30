Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с бизнесменом и политиком Иланом Шором. Решение принято на основании введенных против этих лиц санкций Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как пишут молдавские СМИ, у Евгении Гуцул заблокирован один объект недвижимости, у замначальника управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова — четыре, у директора и основателя ассоциации «Евразия» Нелли Парутенко — два. У лидера ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului Кирилла Гузуна и главы компании Media Resurse Думитру Китороагэ заблокировали 11 земельных участков.

В октябре 2024 года Евгения Гуцул попала под санкции Евросоюза за «пропаганду сепаратизма» и «тесные связи» с Россией, а также попытку «свергнуть конституционный строй» Молдавии. Глава Гагаузии и упомянутые выше лица, как отмечал ЕС, связаны с Иланом Шором, объявленным в международный розыск по обвинению в хищении $1 млрд из банковской системы страны.

В Молдавии Евгения Гуцул обвиняется в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификации документов, а также деклараций и отчетов о финансировании кампании. 12 мая районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении ее домашнего ареста.

Лусине Баласян