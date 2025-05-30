Защита сочла слишком строгим приговор бывшему топ-менеджеру «Патриота» Горбунову

Защита бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова не согласилась с решением судьи приговорить подзащитного к десяти годам строгого режима. Адвокат Самвел Абрамян в разговоре с РЕН ТВ назвал приговор «чрезмерно суровым» и счел, что его вынесли с грубыми нарушениями закона. Юристы планируют обжаловать приговор Петроградского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Горбунов в зале суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Илья Горбунов в зале суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы просили оправдательного приговора, поскольку виновность нашего подзащитного нигде и ничем не доказывается как на предварительном следствии, так и в судебном заседании»,— сказала адвокат Татьяна Квасникова.

Илью Горбунова признали виновным в особо крупном вымогательстве и хранении наркотиков. По материалам дела, он вымогал деньги у председателя правления Фонда развития новых медиа Александра Малькевича, угрожая опубликовать позорящие депутата сведения. Изначально он хотел получить от 10 млн до 20 млн руб., позже требования снизились до 4 млн руб. Господина Горбунова задержали при передаче ему фальшивых 1,5 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Не в троллинг, а в дружбу».

Никита Черненко