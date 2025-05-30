Минпросвещения: ЕГЭ по русскому языку прошел без сбоев

ЕГЭ по русскому языку прошел сегодня по всей стране в штатном режиме, технических ошибок не зафиксировано. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что самый массовый экзамен прошел без сбоев»,— сказал господин Кравцов в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород (цитата по «РИА Новости»).

На текущей неделе в Рособрнадзоре сообщали, что 23 мая (химия, литература и история) и 27 мая (базовая и профильная математика) были аннулированы результаты свыше 200 человек. 70 учащихся отстранили за использование средств связи.

На сдачу экзамена по русскому языку были зарегистрированы более 647 тыс. выпускников. Основной период сдачи ЕГЭ проходит в этом году с 23 мая по 4 июля.

Екатерина Отрашкевич