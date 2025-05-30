Макрон призвал создать коалицию Европы и стран Азии

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Азии объединиться с Европой, чтобы вместе развивать торговлю и сотрудничество в области безопасности и обороны. С таким предложением он выступил на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

«Совершенно очевидно, что мы хотим идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами, а также членами Транстихоокеанского партнерства,— сказал Эмманюэль Макрон. — Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше» (цитата по ТАСС).

Французский лидер отметил, что такое партнерство позволило бы странам не стать «жертвами дисбалансов, связанных с выбором, сделанным сверхдержавами». Он призвал страны региона работать над новыми торговыми соглашениями с ЕС и отметил, что азиатские страны могли бы тесно сотрудничать с Европой в вопросах безопасности и обороны. По его словам, в регионе «много надежных игроков, часть которых обладает потенциалом сдерживания».

В своем выступлении французский лидер также анонсировал презентацию новой стратегии Парижа в отношении Индо-Тихоокеанского. По его словам, она будет представлена в ближайшие недели.

22-й форум «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 30 мая по 1 июня. Он ежегодно собирает министров обороны, военачальников, руководителей спецслужб, политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран мира. На форуме обсуждаются проблемы безопасности и развития в Азии. Как заявили в Минобороны Сингапура, в этом году в диалоге принимают участие представители 47 стран, включая 40 министров.

Анастасия Домбицкая