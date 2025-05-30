Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал выплату дивидендов впервые с 2019 года

Совет директоров «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года — 5,27 руб. на акцию, сообщает «РИА Новости». Это будут первые дивиденды за шесть лет, так как последние выплаты были в 2018 году. Рекомендации будут утверждены на годовом собрании акционеров, запланированном на 30 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В марте 2024 года «Аэрофлот» обновил дивидендную политику, увеличив целевой уровень выплат с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. Чистая прибыль группы по МСФО в 2024 году составила 55 млрд руб., что значительно лучше убытка в 14 млрд руб. годом ранее.

«Аэрофлот» может направить на дивиденды за 2024 год почти 21 млрд руб. при чистой прибыли по РСБУ в 21,96 млрд руб.