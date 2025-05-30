В Белгородской области погиб местный житель, вернувшийся на закрытую территорию

В селе Логачевка Валуйского округа погиб мужчина от удара БПЛА по автомобилю. Он скончался на месте происшествия. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным погибшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом глава региона сообщил, что в Логачевке еще с октября 2022 года действует режим ЧС и въезд туда запрещен. Об этом господин Гладков написал в своем Telegram-канале.

Ограничивать или полностью запрещать въезд в населенные пункты региональные власти начали после начала боевых действий на Украине. Местных жителей с закрытых территорий переселяют в более безопасные места. На февраль 2025 года в Белгородской области на въезд были закрыты 43 населенных пункта, как сообщали РБК в министерстве общественных коммуникаций региона.

Власти не выплачивают компенсации тем жителям, которые погибли или пострадали на закрытых территориях. Губернатор заявлял, что власти таким образом пытаются не допустить гибель людей.