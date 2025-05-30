В Белгородской области погиб местный житель, вернувшийся на закрытую территорию
В селе Логачевка Валуйского округа погиб мужчина от удара БПЛА по автомобилю. Он скончался на месте происшествия. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным погибшего.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
При этом глава региона сообщил, что в Логачевке еще с октября 2022 года действует режим ЧС и въезд туда запрещен. Об этом господин Гладков написал в своем Telegram-канале.
Ограничивать или полностью запрещать въезд в населенные пункты региональные власти начали после начала боевых действий на Украине. Местных жителей с закрытых территорий переселяют в более безопасные места. На февраль 2025 года в Белгородской области на въезд были закрыты 43 населенных пункта, как сообщали РБК в министерстве общественных коммуникаций региона.
Власти не выплачивают компенсации тем жителям, которые погибли или пострадали на закрытых территориях. Губернатор заявлял, что власти таким образом пытаются не допустить гибель людей.