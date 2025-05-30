Роулинг одобрила выбор актеров на роли в новом сериале по «Гарри Поттеру»

Британская писательница и автор серии романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг поддержала выбор телекомпании HBO по актерам на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли в новом сериале. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

«Все трое (актеров.— "Ъ") великолепны, моему счастью нет предела»,— написала автор.

Роль Гарри Поттера исполнит 12-летний Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — 11-летняя Арабелла Стэнтон, Рона Уизли — 11-летний Аластер Стаут.

У Арабеллы Стаут самый большой актерский опыт. С 9 лет она играет на сцене лондонского театра Вест-Энд: исполняет роли Матильды Вормвуд в мюзикле «Матильда» (2023—2024) и контролера в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера «Звездный экспресс» (2024—2025).

Доминик Маклафлин с 2020 года посещает курсы при Шотландской академии исполнительского мастерства. Подросток снялся в двух проектах — комедийном фильме «Рост» и экранизации романа Мэрилин Кэй «Одаренные» на канале BBC. Оба фильма должны выйти на экраны в этом году.

Для Аластера Стаута роль в сериале по «Гарри Поттеру» станет первой. Его выбрали по итогам кастинга, в котором участвовали 30 тыс. человек. Главным преимуществом стала яркая внешность мальчика: рыжие волосы и веснушки, как и у героя романов Рона Уизли.

Основной взрослый состав актеров утвердили в середине апреля. Начало съемок запланировано на лето.

Екатерина Отрашкевич