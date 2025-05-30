В Астрахани подросток проломил череп сверстнику, прокуратура начала проверку

Прокуратура Кировского района Астрахани приступила к проверке информации о травмировании несовершеннолетнего во время конфликта со сверстником. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, 24 мая текущего года в районе набережной реки Кутум между двумя подростками произошел словесный конфликт. В какой-то момент один из них ударил по голове другого. Пострадавший пришел домой и на следующий день пожаловался на плохое самочувствие.

В результате подростка увезли в лечебное учреждение. Там врачи выявили у него черепно-мозговую травму и перелом костей черепа. Сейчас несовершеннолетний находится на стационарном лечении в состоянии средней степени тяжести.

Павел Фролов