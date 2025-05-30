Токаев и Мелони договорились расширять стратегическое партнерство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняли совместное заявление о расширении стратегического партнерства между Астаной и Римом. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

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«Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия,— сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая переговоры с госпожой Мелони (цитата по "Казинформ"). — Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества».

По данным агентства, стороны подписали восемь документов, включая соглашение между правительствами о реадмиссии лиц, заявление о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов, а также соглашения по энергетике и промышленности между Казахстаном и Италией.

Визит Джорджи Мелони в Казахстан был запланирован на апрель. Стороны должны были провести первый саммит «Центральная Азия — Италия». Однако приезд итальянского премьера был отложен из-за мероприятий по случаю кончины папы Франциска.

Анастасия Домбицкая