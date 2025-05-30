Азово-Черноморские порты обеспечили почти треть грузооборота России

Около 31% грузооборота российских морских портов в марте 2025 года пришлось на порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко на пресс-конференции в ТАСС, передает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Эксперт отметил значение портовой инфраструктуры ЮФО, указав, что рост объемов сдерживается ограниченной провозной способностью железнодорожных подходов к морским терминалам. Еще одна проблема — состояние автодорог: по итогам 2023 года около 38% региональных трасс в ЮФО не соответствовали нормативам. Для сравнения, в СКФО эта доля составила 27%.

Сегодня обеспеченность автомобилями в Южном федеральном округе составляет около 329 штук на 1 тыс. человек против 229 единицв СКФО.

Кроме того, господин Свириденко указал на низкую обеспеченность региона аэропортами: в ЮФО расположено лишь 11 из примерно 300 аэродромов страны. Два авиахаба находятся в Ставропольском крае. При этом шесть аэропортов макрорегиона временно не работают в условиях СВО.

Анна Гречко