Дело об пропаганде терроризма иноагента Фариды Курбангалеевой направили в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении экс-ведущей «Вестей» Фариды Курбагалеевой (признана иноагентом). Ее обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма в интернете. Дело направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В деле также фигурирует бывший пресс-секретарь политика Ильи Пономарева (признан иноагентом) Алексей Барановский (признан иноагентом). Ему инкриминируют распространение фейков о ВС РФ.

В 2023 году бывшая телеведущая опубликовала в канале мессенджера пост, где распространялись фейки о действиях российских военнослужащих в зоне спецоперации. В мае 2024-го года она вместе с соучастником выложила видео на личном канале, где оправдывала терроризм, а также призывала к совершению терактов.

Фигурантов заочно арестовали. Они находятся в международном розыске.

Алексея Барановского включили в реестр иноагентов в октябре 2024 года. В качестве причины Минюст заявил, что бывший пресс-секретарь публиковал материалы иноагентов и сотрудничал с нежелательными в РФ организациями. Госпожу Курбангалееву признали иноагентом из-за ее финансирования британскими сцеслужбами. В феврале 2025-го года Генпрокуратура потребовала экстрадировать женщину из Чехии.

Никита Черненко