Минюст объяснил, за что признал журналистку Курбангалееву иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы оставил без удовлетворения иск бывшей ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой с требованием исключить ее из реестра иностранных агентов. Представитель Минюста в суде заявил, что основанием для включения журналистки в реестр стало ее финансирование спецслужбами Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @prazhskygrad Фото: @prazhskygrad

«Речь идет о журналистских публикациях и сообщениях Курбангалеевой (признана иноагентом.— "Ъ") на площадке YouTube, а именно на канале "Утро февраля". По данным ведомства, он финансируется Ильей Пономаревым (признан иноагентом.— "Ъ") и Михаилом Ходорковским (признан иноагентом.— "Ъ"), а также британскими спецслужбами»,— сказал представитель ведомства (цитата по ТАСС).

20 июня Фариду Курбангалееву (признана иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов и объявили в федеральный розыск. 26 июня суд заочно арестовал журналистку по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Еще через два дня Минюст внес ее в реестр иностранных агентов.

Фарида Курбангалеева (признана иноагентом) до 2014 года работала на телеканале «Россия 1». С 2018 года она живет в Чехии, ведет YouTube-канал.