Российский капитан столкнувшегося с танкером сухогруза не признал вину

Владимир Мотин, капитан сухогруза Solong, отрицает обвинения в убийстве, предъявленные ему британским судом, сообщает лондонская газета Evening Standard. 10 марта корабль русского моряка столкнулся с американским нефтяным танкером Stena Immaculate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

59-летний мужчина, житель Санкт-Петербурга, обвиняется центральным уголовным судом Олд-Бейли в непредумышленном убийстве члена своего экипажа — 38-летнего гражданина Филиппин Марка Анджело Перниа. После аварии судов у берегов Восточного Йоркшира удалось спасти всех 23 моряков из экипажа американского танкера. И 13 членов команды контейнеровоза Solong. Однако Марка Анджело найти так и не удалось. Во время столкновения он работал на передней палубе корабля, где произошел взрыв.

Господин Мотин предстал перед судом по видеосвязи из тюрьмы в Халле. При помощи переводчика он объявил себя невиновным в убийстве. Дополнительное слушание перед судом над обвиняемым назначено на 10 сентября. Основной процесс состоится в январе 2026 года. Владимир Мотин проходит единственным обвиняемым по делу.

Контейнеровоз Solong под флагом Португалии врезался в борт танкера под флагом США, когда тот стоял на якоре. В результате столкновения произошла утечка авиационного топлива, оба судна охватил пожар.

Степан Мельчаков