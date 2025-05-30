В Японии существуют политические силы, стремящиеся к восстановлению диалога с Москвой, несмотря на текущий конфронтационный курс властей Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, отношения между Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ способствовали активным и содержательным переговорам о заключении мирного договора между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У президента были весьма конструктивные и тёплые отношения с премьер-министром Абэ. Интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и достаточно содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, динамика была чрезвычайно позитивной»,— подчеркнул Дмитрий Песков. При этом он отметил, что нынешнее руководство Японии выбрало недружественный путь и поддержало все запрещённые санкции против России и заняло позицию конфронтации.

Тем не менее, в Японии есть политические группы, которые считают текущую позицию ошибочной и выступают за нормализацию двусторонних отношений.

Накануне Владимир Путин встретился с вдовой Синдзо Абэ, госпожой Акиэ Абэ, и предоставил ей автомобиль «Аурус» для поездки в Большой театр. Господин Песков отметил, что в период премьерства господина Абэ было значительное продвижение к заключению мирного договора с Токио.