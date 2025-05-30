Четыре человека пострадали при пожаре на улице Пермякова в Нижнем Новгороде

При пожаре в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде 30 мая пострадали четыре человека. Среди них один ребенок, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уточняется, что в доме загорелись балконы. Пожару присвоен ранг №3, для его ликвидации уже создано два боевых участка, на месте работают 82 спасателя и 21 единица техники.

Из здания также спасен один человек. Дальнейшая информация уточняется.

Галина Шамберина