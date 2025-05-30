Испортившая паспорт блогерша стала фигурантом еще одного дела о наркотиках

Петербургская наркоблогерша, осквернившая российский паспорт, стала фигуранткой второго уголовного дела, сообщает 78.ru. В ходе обысков в квартире трэш-стримерши на Пражской улице нашли запрещенные вещества растительного происхождения и электронные весы. Находки отправили на экспертизу.

Что касается паспорта, то здесь петербурженка стала фигурантом дела о хулиганстве, так как подтерлась гербом РФ, изображенным на документе. Максимальная санкция по ч.1 ст. 329 УК РФ — лишение свободы сроком до одного года. Задержали и соучастницу наркоблогерши, которая снимала непотребства на видео и выкладывала их в сеть. Вскоре обеим фигуранткам дела изберут меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что о странной выходке 22-летней петербурженки сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Именно она инициировала разбирательство через правоохранительные структуры.

Андрей Маркелов