В Новороссийске открыли муниципальную ритуальную службу

Администрация Новороссийска создала автономную некоммерческую организацию «Комбинат специализированного обслуживания населения» для предоставления ритуальных услуг и услуг по погребению. На опубликованный документ на сайте мэрии обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Организация будет обеспечивать гарантии погребения умерших, включая лиц с неустановленной личностью, а также не имеющих родственников и законных представителей. Руководителем комбината назначен Константин Антропов сроком на пять лет.

Управление земельных и имущественных отношений города передаст в собственность организации два автомобиля и предоставит в безвозмездное пользование нежилое помещение на проспекте Ленина, 29. Кроме основной деятельности, комбинат займется благоустройством мест захоронения и формированием архива документов по приему и исполнению заказов на погребальные услуги.

Контроль за работой организации будет осуществлять Наблюдательный совет. Его возглавила первый заместитель главы администрации Новороссийска Эльвира Кальченко.

Алина Зорина