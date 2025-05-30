Удмуртское УФАС нашло признаки сговора между РКБ №1 и ритуальной организацией

Удмуртские антимонопольщики выявили признаки сговора между Первой республиканской клинической больницей (РКБ) и ритуальным агентством, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Несмотря на наличие заключенного контракта, РКБ в 2023 году заключило другой контракт с ритуальщиками в обход конкурентной процедуры, предоставив последним «преимущественные условия на товарном рынке».

Возбуждено дело о нарушении пункта 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции. Оно находится на рассмотрении. Если вину фигурантов подтвердят, то к ним применят меры административного реагирования.