Утешительное сопричастие

В Удмуртии число сельских старост увеличилось за год почти вдвое и достигло 865 человек. В профильной комиссии Госсовета региона по самоуправлению отметили старт в республике региональных проектов по обучению сельских управленцев. В районах сообщают о вкладе старост в доведение до населения оперативной информации и решение организационных вопросов. Эксперты считают, что такие выборные представители не оказывают реального влияния на развитие населенных пунктов, а внимание к ним со стороны региональных властей вызвано желанием создать у жителей села ощущение их сопричастности к развитию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Количество сельских старост в Удмуртии увеличилось почти в два раза относительно 2024 года — до 865 человек. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета республики по госстроительству и местному самоуправлению Александр Прозоров на аппаратном совещании. Из 390 новых старост, выбранных на сходах граждан, 302 человека были назначены официально через советы депутатов.

Среди вопросов, которые решают старосты, господин Прозоров назвал вовлечение жителей в благоустройство местных объектов, включая детские площадки, дороги и места захоронений. Председатель комиссии также напомнил про местные меры поддержки старост. Так, советы депутатов в Увинском и Воткинском районах ввели компенсацию расходов назначенных лиц. Еще в ряде муниципалитетов для старост установлены льготы по налогу на имущество физлиц и земельному налогу.

Кроме того, господин Прозоров напомнил, что Госсовет Удмуртии направил в Госдуму законодательную инициативу о возможности выбора старосты для части территории села, при условии, что в населенном пункте проживает более 500 человек.

В профильной комиссии Госсовета по самоуправлению «Ъ-Удмуртия» сообщили, что рост числа старост связан с положительной практикой реализации совместных проектов, инициированных сельскими старостами и поддержанных жителями. По словам Господина Прозорова, это повышает доверие к институту старост и активному избранию новых представителей.

Наиболее активная работа старост отмечается в Малопургинском районе, где был дан старт проекту «Школа старост». Он предусматривает обучение действующих выборных представителей на селе по темам землеустройства, социального обеспечения, сельского хозяйства и экологии.

Председатель райсовета Малопургинского района Людмила Бикшинтеева, курирующая работу старост в муниципалитете, сказала «Ъ-Удмуртия», что обучение по проекту будет проходить с привлечением спикеров регионального уровня. Одним из его итогов по задумке председателя должно стать создание в одной из деревень района территориального органа общественного местного самоуправления (ТОС).

Всего в районе работает 61 выборный представитель. В настоящее время прошли выборы еще двух старост. «Они доводят до жителей села оперативную информацию, например, изменения в расписании работы автолавки. Именно старосты аккумулируют граждан для реализации проектов в рамках самообложения и инициативного бюджетирования. Они же направляют коллективные обращения в администрацию, например, связанные с ухудшением интернет связи, состоянием дорог и недостаточной освещенности улиц»,— привела председатель райсовета примеры проблем, решаемых при участии старост.

По ее словам, раз в год в муниципалитете проводится районный форум старост и на регулярной основе — рабочие встречи. Кроме того, старосты включены в состав территориальных отделов. Так, в Уромском отделе состоит 16 старост.

Политолог Александр Балицкий считает, что тенденция к росту числа старост вызвана отчужденностью жителей деревней от активной жизни на фоне слабого финансирования сельских муниципалитетов.

«Сельские населенные пункты, в отличие от центральных городов России, практически лишены денежных средств на развитие. И главная задача для властей здесь — дать сельским жителям утешительное ощущение сопричастности и утраты отчужденности»,— считает эксперт.

Господин Балицкий также напомнил, что сокращение числа сельских депутатов в ряде муниципалитетов Удмуртии региональные власти объясняли как раз экономией бюджетных средств. Однако он не видит связи между сокращением числа депутатов в районах и увеличением количества старост. Реальной возможности для решения проблем села, на взгляд политолога, сельские старосты не получат даже в перспективе, поскольку нет предпосылок для увеличения финансирования данных территорий.

«Проблема финансирования сегодня актуальна и для крупных населенных пунктов. Даже если мы берем Ижевск, то те вопросы, которые раньше решались на уровне муниципалитета, сегодня выносятся на уровень республики. А мы видим, что региональные власти все чаще сосредотачивают усилия именно на решении городских проблем, хотя в их компетенции решение более глобальных задач. И цель здесь все та же — создать иллюзию сопричастности к положительным изменениям в отсутствии достаточного уровня ресурсов»,— резюмировал политолог.

Дмитрий Горбунов