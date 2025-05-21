Числе сельских старост в Удмуртии выросло вдвое и превысило 800 человек

Количество сельских старост в Удмуртии увеличилось почти в два раза относительно 2024 года — до 865 человек к настоящему моменту, из которых 302 старосты были назначены официально, то есть через советы депутатов. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета республики по госстроительству и местному самоуправлению Александр Прозоров на аппаратном совещании 19 мая. Оставшихся старост избрали на сходах граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Господин Прозоров отметил, что сельские старосты — доверенные лица жителей, решающие широкий перечень вопросов. Среди прочего они организуют субботники и вовлекают селян в благоустройство местных объектов, мест захоронений, ремонт дорог и элементов освещения. К перечню также относят работу с грантовыми конкурсами.

Председатель комиссии напомнил про местные меры поддержки старост. Так, советы депутатов в Воткинском и Увинском районах компенсируют расходы назначенных лиц. В ряде районов установлены льготы по налогу на имущество и по земельному налогу.

Также депутаты обсудили законодательную инициативу Госсовета Удмуртии, направленную в Госдуму, об установлении возможности назначения старосты части территорий для сел, численность населения которых превышает 500 человек. Однако, добавил господин Прозоров, законопроект потребует значительной редакции после того, как в июне вступит в силу федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».