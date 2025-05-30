Эксперт: ЮФО остается одним из отстающих округов по ВРП на душу населения

Южный федеральный округ занимает предпоследнюю позицию среди округов России по объему валового регионального продукта на душу населения по данным на 2023 год. Об этом сообщил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной экономическим трендам юга страны, передает корреспондент «Ъ-Новороссийск».

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Согласно представленным данным, в ЮФО ВРП на душу населения составил 660,9 тыс. руб. Ниже показатель лишь в Северо-Кавказском федеральном округе — 348,9 тыс. руб. Лидером по этому параметру стал Уральский ФО с уровнем 1,8 млн руб., за ним следуют Северо-Западный и Центральный округа — по 1,3 млн руб., Дальневосточный — 1,2 млн руб., Сибирский — 840,8 тыс. руб., Приволжский — 769,4 тыс. руб. Среднероссийский показатель — около 1 млн руб.

ЮФО также остается в числе аутсайдеров по уровню средней заработной платы. По итогам 2025 года он составил 63,2 тыс. руб., опередив лишь СКФО — 49,3 тыс. руб. Лидером выступает Центральный округ со средним уровнем оплаты труда в 112 тыс. руб., далее идут Дальневосточный — 100,9 тыс. руб., Северо-Западный — 96 тыс. руб., Уральский — 92,2 тыс. руб., Сибирский — 78,6 тыс. руб. и Приволжский — 68,4 тыс. руб. В целом по стране средняя зарплата составила 89,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков