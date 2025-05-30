ЮФО в числе отстающих округов России по ВРП на душу населения

Юг России занимает предпоследнюю позицию среди других федеральных округов России по ВРП на душу населения. Об этом рассказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, передает корреспондент «Ъ-Новороссийск», посетивший пресс-конференцию в ТАСС, посвященную экономическому состоянию Юга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным спикера, в ЮФО ВРП на душу населения в 2023 году составил 660,9 тыс. руб. Показатели хуже зафиксированы лишь в СКФО – 348,9 тыс. руб.

Лидером по ВРП на душу населения в 2023 году стал Уральский ФО – 1,8 млн руб., следом идут Северо-Западный ФО – 1,3 млн руб., Центральный ФО – 1,3 млн руб., Дальневосточный ФО – 1,2 млн руб., Сибирский ФО – 840,8 тыс. руб. и Приволжский ФО – 769,4 тыс. руб. В среднем по России показатель на уровне 1 млн руб.

ЮФО также в числе отстающих и по средней заработной плате – по итогам 2025 года показатель на уровне 63,2 тыс. руб. Далее следует лишь СКФО – 49,3 тыс. руб.

В числе лидеров ЦФО – 112 тыс. руб., ДВО – 100,9 тыс. руб., СЗФО – 96 тыс. руб., УФО – 92,2 тыс. руб., СФО – 78,6 тыс. руб. и ПФО – 68,4 тыс. руб. В среднем по России размер средней месячной заработной платы на уровне 89,3 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что динамика туриндустрии в регионах Юга России стагнирует с 2019 года.