Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова продолжает рассказывать о камне-талисмане рожденных в июне и самых дорогих украшениях с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Вот-вот начнется июнь, и мы продолжаем разговор о ценовых рекордах на александриты. Ведь именно александрит является одним из камней-талисманов рожденных в июне, по версии Ассоциации ювелиров Америки. Кольцо с александритом и бриллиантами весом 10,2 карата было продано в декабре 2022 года специалистами Christie’s за $730,8 тыс. при эстимейте от $300 тыс. до $500 тыс.

Брошь-попугай с александритом весом 9,92 карата от Oscar Heyman выделяется дизайном, потому что обычно для этих камней дизайн выбирают классический и откровенно скучный. Тут же милый попугайчик с фантастической красоты грушевидным александритом. Продал эту брошь Sotheby’s в декабре 2022 года за $630 тыс. Кольцо с бразильским александритом и бриллиантами весом 6,48 карата ушло в том же 2022-м с аукциона Christie’s за $218 тыс.

2025 год пока нам рекордов не продемонстрировал. Важным для истории александритов, кроме 2022 года, является еще 2024-й, когда были поставлены главные рекорды, включая продажу кольца с овальным александритом почти за $2 млн. Еще один существенный момент, о котором обязательно нужно помнить: хотя я и рассказывала об аукционных рекордах, многие из которых были на бразильские александриты, все же самыми крутыми и дорогими в мире до сих пор считаются русские камни.

Анна Минакова