Осужден украинский солдат, мешавший эвакуации курян из приграничья

2-й Западный окружной военный суд признал старшего солдата 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ Виталия Луценко виновным в совершении теракта в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Как сообщили в СКР, его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима.

Как установил суд, в октябре 2024 года Луценко, вооруженный автоматом чешского производства, вторгся в Курскую область. Находясь в Суджанском и Кореневском районах, он запугивал местных жителей, мешал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по военнослужащим и гражданскому населению. Также солдат участвовал в вооруженном блокировании села Ольговка Кореневского района. Его задержали в ходе боевых действий.

В конце прошлой недели еще одного украинского солдата Сергея Шаповала осудили за вторжение в Курскую область, открытие огня по военным и мирным жителям. Его тоже приговорили к 16 годам лишения свободы.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова