На курганца завели дело за хранение контрафактных сигарет на 800 тыс. рублей

ГУ МВД России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении немаркированных сигарет для продажи (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ) общей стоимостью 800 тыс. руб. Обвиняемый во время следствия будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Обнаружили 5 тыс. пачек сигарет в ассортименте в начале мая сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Кургану во время профилактической проверки. Сигареты находились в магазине на проспекте Машиностроителей возле Некрасовского рынка. Вскоре установили и задержали владельца нелегального товара. Продукцию изъяли и направили на экспертизу.

Виталина Ярховска