Мадридский «Реал» объявил о переходе Трента Александера-Арнольда

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе английского защитника Трента Александера-Арнольда. Соглашение с ним рассчитано на 6 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трент Александер-Арнольд

Фото: Molly Darlington / Reuters Трент Александер-Арнольд

Фото: Molly Darlington / Reuters

Ранее 26-летний Александер-Арнольд представлял английский «Ливерпуль», в составе которого провел 354 матча. На его счету 23 гола за команду. Англичанин является победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по разу становился обладателем Суперкубка UEFA, Кубка и Суперкубка Англии. Также он два раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги.

Трансфер состоится 1 июня 2025 года. Футболист сможет сыграть за «Реал» на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

На прошлой неделе мадридский клуб объявил о назначении Хаби Алонсо главным тренером команды. На этом посту он сменил Карло Анчелотти.

Таисия Орлова