Мадридский «Реал» объявил о переходе Трента Александера-Арнольда
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе английского защитника Трента Александера-Арнольда. Соглашение с ним рассчитано на 6 лет.
Трент Александер-Арнольд
Фото: Molly Darlington / Reuters
Ранее 26-летний Александер-Арнольд представлял английский «Ливерпуль», в составе которого провел 354 матча. На его счету 23 гола за команду. Англичанин является победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по разу становился обладателем Суперкубка UEFA, Кубка и Суперкубка Англии. Также он два раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги.
Трансфер состоится 1 июня 2025 года. Футболист сможет сыграть за «Реал» на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
На прошлой неделе мадридский клуб объявил о назначении Хаби Алонсо главным тренером команды. На этом посту он сменил Карло Анчелотти.