В Татарстане задержали сотрудницу банка, укравшую 4 млн рублей

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали сотрудницу одного из банков, которая своими действиями нанесла кредитной организации ущерб в 4 млн руб. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По заявлению клиентов женщина на должности главного клиентского менеджера открывала вклады на различные суммы и без согласия людей переводила деньги на расчетные счета своих знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру РФ с использованием служебного положения). Наказание по данной статье составляет от 3 до 8 лет.

Дарья Сайфиева