Пять человек пострадали при взрыве на оборонном заводе «Крушик» в Сербии
В сербском городе Валево произошел взрыв на оборонном предприятии «Крушик». В результате инцидента пострадали пять человек, сообщила организация.
Фото: krusik.rs
Причиной взрыва, который произошел утром 30 мая, стала активация детонатора пресса в ходе прессования. У одного работника зафиксированы ссадины, четверо пожаловались на звон в ушах. Пострадавшие доставлены в больницу для дальнейшего обследования и оказания помощи.
В августе 2024 года при взрыве на территории «Крушика» пострадали семь человек. Предприятие находится в государственной собственности, является одним из крупнейших объектов ВПК в Сербии.
Сербская «оборонка» оказалась в центре скандала, связанного с поставками оружия на Украину, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Президент Сербии перевел стрелки на посредников».