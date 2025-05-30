Пять человек пострадали при взрыве на оборонном заводе «Крушик» в Сербии

В сербском городе Валево произошел взрыв на оборонном предприятии «Крушик». В результате инцидента пострадали пять человек, сообщила организация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krusik.rs Фото: krusik.rs

Причиной взрыва, который произошел утром 30 мая, стала активация детонатора пресса в ходе прессования. У одного работника зафиксированы ссадины, четверо пожаловались на звон в ушах. Пострадавшие доставлены в больницу для дальнейшего обследования и оказания помощи.

В августе 2024 года при взрыве на территории «Крушика» пострадали семь человек. Предприятие находится в государственной собственности, является одним из крупнейших объектов ВПК в Сербии.

Сербская «оборонка» оказалась в центре скандала, связанного с поставками оружия на Украину, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Президент Сербии перевел стрелки на посредников».