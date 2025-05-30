92 ребенка были ранены при обстрелах ВСУ с начала 2025 года

С начала 2025 года в российских регионах при обстрелах погибли 10 детей, еще 92 ребенка получили ранения. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ее слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В начале марта глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что с начала военной операции на Украине в результате обстрелов приграничья погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей. Входят ли в эти данные число жертв обстрелов новых территорий — он не уточнял.

27 мая посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что с февраля 2022 года от действий ВСУ погибли около 7 тыс. россиян, 16 тыс. — получили ранения.

Полина Мотызлевская