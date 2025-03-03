Бастрыкин: из-за атак ВСУ за три года погибли 652 мирных жителя

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил ТАСС, что с начала военной операции на Украине следствие возбудило почти 2,7 тыс. уголовных дел об обстрелах приграничных районов со стороны ВСУ. По имеющимся у СКР данным, всего в результате атак погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего с февраля 2022 года украинские военные атаковали 34 российских региона «вне границ проведения военной операции», заявил господин Бастрыкин. По его словам, за три года СКР возбудил в отношении вооруженных формирований Украины более 5 тыс. дел — это 80% от общего числа дел.

В октябре 2024 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что в Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 398 мирных жителей, более 1,1 тыс. человек были ранены.

Полина Мотызлевская