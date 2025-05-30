В Ростове с 1 июня заработает обновленный автобусный маршрут №28

В Ростове-на-Дону с 1 июня запустят новый автобусный маршрут №28А «Сельмаш – с/т «Виноградарь». Об этом сообщает ростовский городской транспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что маршрут отличается от уже существующего 28-го рейса тем, что к Сельмашу он будет следовать улице Страны Советов.

Так, в прямом направлении автобус поедет от Сельмаша до Пожарной части, далее через СИ и ТО до Тракторного завода «Ростсельмаш», затем по улице Вятской до переулка Днепровский и Пединститута, после чего он проследует до Поликлиники №4 и c/т Садовод. Дальнейший маршрут: 2-й участок – 6-й участок– 7-й участок – 8-й участок – Рощинская – Сады «Виноградарь» – 3-й Участок – 5-й Участок – 6-й Участок – 7-й Участок – 8-й Участок (Виноградарь). Обратное направление дополнительными остановками не отличается.

Вместе с тем, полностью отменяется маршрут №19 «Стартовая – площадь Карла Маркса». Этот рейс был единственным, кто едет по улице Страны Советов.

Мария Хоперская