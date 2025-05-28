Меры поддержки российского углепрома обсудили на совещании в Кузбассе

В числе мер поддержки компаний угольной промышленности рассматриваются налоговые отсрочки, субсидирование и реструктуризация кредитов. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк по итогам совещания о ситуации в отрасли, состоявшегося в Кемерове 27 мая. В нем, в частности, приняли участие министры энергетики и финансов РФ Сергей Цивилев и Антон Силуанов, заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило и гендиректор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы обсуждаем широкие меры поддержки для всей угольной отрасли. Окончательные решения будут приниматься на совещании у председателя правительства Российской Федерации и утверждаться у президента страны, который держит ситуацию на контроле»,— приводятся в сообщении администрации правительства Кемеровской области слова господина Цивилева. По его мнению, из-за воздействия большого количества негативных факторов отрасли потребовалась государственная поддержка.

«В правительстве создали подкомиссию, которая будет точечно рассматривать обращение компаний, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Каждую ситуацию будут индивидуально разбирать и принимать решение по поддержке»,— сказал господин Середюк.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе-апреле 2025 года компании Кемеровской области добыли 66,5 млн т угля. Сокращение добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,9%.

По данным сайта полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, в качестве уже принятых федеральным руководством мер поддержки отрасли для Кузбасса закреплен приоритет на экспортную погрузку угля в восточном направлении, квоту для Республики Хакасия на 2025 год планируется возобновить в ближайшее время. Для угледобывающих компаний установлена скидка в 12,8% на экспорт угля в западном и южном направлениях, а также понижающие коэффициенты на перевозку энергетического угля.

Валерий Лавский