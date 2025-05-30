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AstraZeneca обжалует решение арбитражного суда по поводу дженерика препарата от рака легкого

AstraZeneca обжалует вывод на рынок РФ дженерика ее препарата от рака легкого

Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca намерена обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, признавшего 29 мая 2025 года незаконным запрет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на вывод в оборот «Аксельфармом» препарата для лечения рака легкого «Осимертиниб». Это лекарство — дженерик, а AstraZeneca производит оригинальный «Тагриссо». О запуске процесса обжалования решения суда первой инстанции “Ъ” сообщили в AstraZeneca.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Патент AstraZeneca на оригинальный «Тагриссо» действует до 2032 года. Его производство локализовано в России: он производится компанией на ее заводе в Калужской области.

В AstraZeneca считают, что решение арбитражного суда «усугубляет правовую неопределенность для всех правообладателей российских патентов». По мнению компании, вопросы защиты интеллектуальной собственности требуется упорядочить, в том числе на уровне разъяснений Верховного суда РФ.

Также в компании напомнили, что все еще не отменено письмо ФАС от 24 января текущего года, касающееся «Осимертиниба» от «Аксельфарма». Этим письмом заказчиков информировали, что «наличие в заявке участника закупки предложения о поставке лекарственного препарата с использованием активного вещества "Осимертиниб", производителем которого является ООО "ОнкоТаргет" (контрактный производитель и аффилированное лицо ООО "Аксельфарм"), нарушает действующее законодательство Российской Федерации и образует основание для отклонения заявки».

Виктория Колганова

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