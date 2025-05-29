«Аксельфарм» оспорила запрет на вывод дженерика препарата от рака легкого

Компания «Аксельфарм» смогла оспорить запрет на вывод в оборот препарата «Осимертиниб», применяемого при терапии рака легкого. Арбитражный суд Москвы 29 мая признал действия ФАС незаконными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Суд пришел к выводу о неправомерности решения ФАС, которая считала, что компания выводом препарата в оборот нарушила антимонопольное законодательство. Кроме того, суд признал незаконным предписание, выданное ФАС, с требованием о перечислении в бюджет 567 млн руб. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

«Осимертиниб» от «Аксельфарма» — дженерик, зарегистрированный 2023 году. Правами на оригинальный препарат «Тагриссо» на основе того же действующего вещества до 2032 года владеет британско-шведская AstraZeneca. Это довольно дорогие препараты — одна упаковка дженерика может стоить около 70 тыс. руб., а оригинала — более 270 тыс. руб. Иностранная компания в 2024 году обращалась в Генпрокуратуру РФ из-за закупки на региональных госторгах дженерика от «Аксельфарма».

«Решение суда имеет стратегическое значение для реализации национальных интересов государства, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан, формирование лекарственного суверенитета России и повышения доступности лекарственных препаратов для российских пациентов»,— прокомментировали в пресс-службе компании «Аксельфарм».

Как писал «Ъ», «Аксельфарма» недавно выиграла спор с ФАС касательно претензий службы по поводу вывода в оборот «Акситиниба», применяемого при лечении рака почки. Это средство произведено на основе молекулы оригинального препарата «Инлита» американской Pfizer.

Подробнее — в материале Ъ «С Pfizer в молекуле».

Виктория Колганова