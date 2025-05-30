«Сокращение числа учащихся из Китая может нанести ущерб конкурентоспособности США»

Вчерашние заявления госсекретаря США Марка Рубио о том, что «под руководством президента Трампа Госдепартамент США будет работать с Министерством внутренней безопасности над отзывом виз китайских студентов, включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая», вызвали заметную реакцию в мировой прессе. Издания подчеркивают, что новые меры администрации Трампа могут принести США не только репутационный ущерб, но и поставить под удар доходы американских вузов и субсидии для американских студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

Преследование китайских студентов ставит под угрозу финансовые результаты американских университетов

Американские университеты увеличили набор китайских студентов после финансового кризиса 2008–2009 годов, когда многие из них столкнулись с дефицитом бюджета. Обычно китайские студенты платят полную стоимость обучения, что является важнейшим источником дохода для университетов. По словам американских экспертов, резкое сокращение числа учащихся из Китая может серьезно сократить прибыль учебных заведений и нанести ущерб конкурентоспособности США.

Китайские студенты встревожены планом Трампа «агрессивно» отзывать визы

Решения по студенческим визы дают мощный инструмент влияния для администрации Трампа — если только суды разрешат такие действия. Примерно четверть от общего числа иностранных студентов страны — из Китая, что больше, чем кого-либо, кроме индийских студентов. Преподаватели и лаборатории зависят от этих студентов, которые работают ассистентами и принимают участие в исследованиях. В государственных вузах руководство сильно зависит от полной платы за обучение от китайских студентов — это помогает субсидировать образование американских студентов.

Студенты или шпионы? Молодые китайцы попали под прицел Трампа

Это была мрачная неделя для иностранных студентов в США — и, вероятно, еще более тяжелая для примерно 280 тыс. китайских студентов, которые заметили, что их страну выделили из прочих. Когда-то Пекин поставлял самое большое количество иностранных студентов для американских кампусов. Но эти цифры снизились, когда отношения между странами ухудшились. Все более могущественный и напористый Пекин сталкивается с Вашингтоном в борьбе за превосходство почти во всем, от технологий до торговли.

Студенты или шпионы? Как Китай проникает в американские университеты

За последние десятилетие было выявлено большое число случаев, когда обнаруживалось, что китайские студенты, ученые или преподаватели шпионили в пользу китайского правительства или были связаны с Народно-освободительной армией Китая… Академическая среда — открытая, склонная к совместной работе и в основном не защищенная — оказалась плодотворной почвой для тайных операций, проводимых под прикрытием получения образования и исследований. Вместо того чтобы брать на себя высокие издержки шпионских игр, Китай действует медленно, методично и часто совершенно легально — или по крайней мере работает в серых зонах.

Призрак маккартизма маячит за этой охотой на ведьм в образовании

Охота на ведьм в образовании, якобы «связанная с национальной безопасностью», по сути является вопиющим препятствием и блокировкой для глобального передвижения талантов. Она демонстрирует, как образование становится оружием и используется как инструмент политической травли против китайских студентов.

В любом случае китайские студенты без всякой вины стали политической целью для Вашингтона. Так называемая свобода и открытость США стала не более чем пустой ложью. Цена этой политической травли огромна: она сеет семена антикитайских настроений и ксенофобии в США, подрывает основы глобального академического сотрудничества и в конечном итоге ударит по самим США.

США отзывают визы у китайских студентов. Каковы будут последствия этих шагов?

Каждый четвертый иностранный студент в США приезжает из Китая. Эти студенты и аспиранты приносят миллиарды долларов американской экономике. Теперь их будущее неопределенно. Хотя «ястребы» в США давно призывают к усилению контроля над студентами из Китая в американских университетах, заявляя, что некоторые из них могут быть тайными шпионами Пекина, заявление Рубио — самый радикальный шаг, когда-либо предпринятый администрацией США против студентов из какой-то конкретной страны.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик