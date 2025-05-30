В Екатеринбурге построят новое здание гимназии №116

Генеральный директор компании Forum Сергей Мямин и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о строительстве нового здания гимназии №116 около ТЦ «Радуга-Парк», а также улицы Новая-1, сообщили в пресс-службе застройщика.

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Новое здание школы для учащихся с первого по 11 классы будет построено в рамках развития масштабного жилого квартала Forum Park, проектирование здания девелопер ведет совместно с администрацией Екатеринбурга. В четырехэтажном корпусе школы предусмотрены двусветный амфитеатр, библиотечный центр с коворкингом и собственным музеем, столовая с кафе, междисциплинарные лаборатории, медиацентр, технологические мастерские (фаб лаб), художественный кластер, IT-полигон, специализированные учебные кабинеты и несколько спортивных залов.

Школа рассчитана на 600 учеников и 400 мест для дополнительного образования. Здание общей площадью почти 17 тыс. кв. м расположится на участке размером 1,85 га. Пространство будет обустроено по принципам, по которым создавался Губернаторский лицей в Солнечном — он был признан лучшим проектом международного конкурса Build School.

Кроме того, застройщик также спроектирует пешеходную и проезжую часть улицы Новая-1, которая соединит улицы Зоологическая и Волгоградская.

Ранее власти Екатеринбурга решили снести здание школы №134 во Втузгородке до начала 2026 года, проект нового здания разработала компания «Первостроитель». По данным компании, после работ по реконструкции в школе смогут обучаться до 1,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина