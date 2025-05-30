Мишустин: РФ обошла в эффективности угольную промышленность СССР

Технологическое развитие в угольной промышленности позволило России превзойти показатели эффективности за советский период, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Но уточнил, что речь идет о последних годах существования СССР.

«Если в советские времена в отрасли работало порядка 1,5 млн человек, то по итогам прошлого года — чуть больше 150 тыс.», — сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС). При этом по объему добытого угля РФ превысила показатели последних лет Советского Союза почти на 15 млн т. Министр объяснил эти успехи активным внедрением новых технологий.

Глава правительства также отметил процессы развития в логистике, смежной с угольной отраслью. Так, он подчеркнул значимость начала работы Тихоокеанской железной дороги и потенциал ведущихся строек портов Эльга и Лавна. «Создаются центры угледобычи на востоке страны с благоприятным горно-геологическим залеганием сырья и, как следствие, меньшим транспортным плечом к основным рынкам сбыта», — резюмировал Михаил Мишустин (цитата по ТАСС).

О вызовах, с которыми сталкивается в угольной промышленности наследница СССР,— в материале «Кокс придержит прибыль».