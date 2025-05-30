Держатели валютных «субордов» ВТБ не спешат менять их на рублевые

Сегодня последний день, когда ВТБ (MOEX: VTBR) проводит собрания держателей своих валютных субординированных облигаций по вопросу их «рублификации». Банк планирует выпустить рублевые субординированные облигации с плавающей ставкой (ключевая ставка ЦБ плюс 5 п. п.) на замену выпускам валютных «субордов», номинированных в долларах и евро (см. “Ъ” от 14 мая). Восемь выпусков вечных субординированных облигаций, номинированных в долларах США ($2,78 млрд) и евро (€0,36 млрд), будут трансформированы в вечные рублевые субординированные облигации.

Как пояснили в банке, это решение связано с тем, что в 2024 году ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, которое предусматривает существенное лимитирование «волатильности базового капитала путем включения в расчет бессрочных субординированных инструментов». Для того чтобы провести эту замену, банку надо, чтобы не менее 70% держателей облигаций проголосовали за такое решение.

Как рассказал СМИ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, «рублификация» идет непросто. «При достижении 70% голосующих, одобряющих привязку курса для последующего обслуживания этих бумаг, можно внести согласованные с ЦБ изменения в документацию о выпуске»,— пояснил он. По его словам, сейчас, за два дня до окончания голосования, только по одному выпуску из восьми у банка есть 68% проголосовавших за перевод валютных «субордов» в рублевые.

Основная проблема заключается в высоком курсе рубля на сегодняшний день, и, соответственно, курс конвертации валютных облигаций в рублевые не нравится их держателям. «Нас иногда некоторые даже обвиняют, что это мы виноваты в таком крепком рубле, что, конечно, не так»,— говорит Дмитрий Пьянов.

При этом он отмечает, что банк ограничен по времени проведения «рублификации» решением совета директоров Банка России, который позволяет ее провести на предложенных условиях (со ставкой КС + 5 п. п.) только до 1 июля. Если банку не удастся договориться с держателями облигаций на проведение оптовой «рублификации», он будет договариваться с теми, кто проголосовал «за» в частном порядке.

«Конечно, с точки зрения экономии ресурсов банка оптовая “рублификация” является предпочтительной»,— говорит Дмитрий Пьянов. По его словам, в совокупности больше трети держателей облигаций проголосовали за «рублификацию», на которых приходится свыше $1 млрд и с ними банк планирует работать индивидуально.

Максим Буйлов