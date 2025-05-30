В Ярославле на производственной площадке нашли некачественный творог

В твороге, пробы которого были взяты на производственной площадке в Ярославле, выявили несоответствие по показателю «дрожжи». Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Инспектором была отобрана проба "Творог массовая доля жира 5 % 350 гр". Согласно результатам лабораторных исследований, в пробе данной продукции выявлено несоответствие по показателям: установлено значение "дрожжи более 1,5*103 КОЕ/г" при нормативном значении "дрожжи не более 100 КОЕ/г"»,— пояснили в ведомстве.

В Россельхознадзоре сообщили, что превышение содержания дрожжей может происходить из-за антисанитарии и недостаточного контроля за производством. Нарушение может нанести вред здоровью потребителей.

«Выявлено, что в производственном помещении плиточное покрытие стен имеет сколы, окрашенные поверхности имеют отслоения краски, просматривается ржавая поверхность. Данный факт не подтверждает проведение качественной уборки и мойки помещения с последующей дезинфекцией»,— рассказали в управлении.

В итоге должностное лицо оштрафовали по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем требований технических регламентов).

Алла Чижова