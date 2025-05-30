В мэрии Новороссийска заявили о полной поддержке жильцов после прорыва водовода

Власти Новороссийска не подтверждают слова жителей о том, что после прорыва водовода на ул. Пограничной горожанам выдали лишь две «лодочки» для уборки мусора из 10 обещанных. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Представители администрации оперативно связались с жильцами пострадавшего дома и совместно с волонтерами помогли им с уборкой дворовой и внутридомовой территории. Жильцам предложили помощь с временным размещением, однако пострадавшие отказались и решили остаться у родственников.

«Администрация города при поддержке предпринимателей на безвозмездной основе предоставили жильцам пострадавшего дома бункеры-накопители для сбора мусора. Всего было предоставлено 10 бункеров и организована их ежедневная замена на мере заполнения»,– сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Компенсацию ущерба пострадавшим жильцам в полном объеме берет на себя МУП «Водоканал», размер ущерба определяется экспертной организацией. По результатам независимой экспертизы будет выплачена компенсация.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске при прорыве водовода на ул. Пограничной подтопило частный дом, зафиксировано много повреждений.