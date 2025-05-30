Житель Чистополя потерял 500 тыс. руб. из-за телефонных мошенников

71-летний житель Чистополя лишился почти полумиллиона руб. после серии звонков от злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Все началось с звонка от неизвестного, представившегося сотрудником управляющей компании. Мужчине сообщили о необходимости замены домофона и предложили заключить договор онлайн. Для этого он продиктовал код из СМС, после чего мошенники получили доступ к его личным данным.

Затем последовал второй звонок — уже от якобы сотрудника Роспотребнадзора. Он сообщил, что предыдущие собеседники — мошенники, которые якобы взломали аккаунт мужчины на портале «Госуслуги» и угрожают его банковским счетам. Чтобы «спасти деньги», звонивший предложил перевести сбережения на временный «безопасный» счет.

Пенсионер поддался панике и выполнил все инструкции. Он установил вредоносное приложение, отправил злоумышленникам все свои деньги, продал автомобиль, перевел вырученные средства, а затем занял у знакомого еще 200 тыс. руб. и также перевел их.

Обещанного возврата средств не последовало, а номера телефонов оказались заблокированы. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование.

За первый квартал 2025 года жители Татарстана лишились 1,35 млрд руб. из-за телефонных и интернет-мошенников. Правоохранители отмечают, что мошенники продолжают использовать схемы с «безопасными счетами» и взломом аккаунтов госуслуг, а большинство потерпевших — работающие граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Подробнее читайте в материале «Татарстанцам дистанционно лезут в карманы».

Анар Зейналов